شرطة القصيم توضح حقيقة إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة القصيم حقيقة تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني إن العقوبات المعتمدة لمخالفات لائحة الذوق العام نصت على معاقبة المخالف بالغرامات المالية ولم يشمل ذلك إيقافه.

وأضاف أن إيقاف المواطن المشار إليه في مقطع الفيديو تم وفقاً لمقتضيات إجراءات قضيةٍ أخرى لا علاقة لها بما تم ذكره بمقطع الفيديو.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من قام بتسجيل وترويج هذا المقطع وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.