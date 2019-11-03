«ستهذب سلوك عشاق ثياب النوم»..إعلامي يعلق على قرار الذوق العام

عادل الحربي(صدى):

أعرب الكاتب الإعلامي خالد السليمان، عن رأيه في تطبيق لائحة الذوق العام، ممتدحًا تلك الخطوة، مؤكدًا أنها ستحفظ حقوق الآخرين.

وقال السليمان في آخر مقال له، إن اللائحة ستهذب سلوك من اعتادوا ارتياد الأماكن العامة بثياب النوم، منتقدًا جعل البعض ثياب النوم جزءا لا يتجزأ من هويتهم.

وأشاد الكاتب بالحزم في تطبيق اللائحة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيكسب الذوق لبعض اللذين يفتقرون إليه.

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