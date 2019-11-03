«ستهذب سلوك عشاق ثياب النوم»..إعلامي يعلق على قرار الذوق العام
أعرب الكاتب الإعلامي خالد السليمان، عن رأيه في تطبيق لائحة الذوق العام، ممتدحًا تلك الخطوة، مؤكدًا أنها ستحفظ حقوق الآخرين.
وقال السليمان في آخر مقال له، إن اللائحة ستهذب سلوك من اعتادوا ارتياد الأماكن العامة بثياب النوم، منتقدًا جعل البعض ثياب النوم جزءا لا يتجزأ من هويتهم.
وأشاد الكاتب بالحزم في تطبيق اللائحة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيكسب الذوق لبعض اللذين يفتقرون إليه.
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ابو حاتم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة
اوك ذوق عام مافي مشكله ولاكن على الرجال دون النساء عليها استفهام ولكم الشكر