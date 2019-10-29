تركي آل الشيخ: الأهلي المصري كبير.. ومستعد لعلاج الخطيب

نواف السالم(صدى):

صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، بأنه مستعد لعلاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري على نفقته الخاصة.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية، إنه مع مرور الوقت تأكد أنه لا داعي للخلافات، مضيفا: اتضح أن اسمي يتم استغلاله في إساءات ضد محمود الخطيب.

وتابع: الأهلي نادي كبير يمتلك إمكانيات مادية وبشرية ولا يقف على أي شخص، أو دعم مادي، الأهلي كبير قبل وأثناء وبعد فترة تركي آل الشيخ.

وأنهى حديثه عن محمود الخطيب، قائلًا: نتمنى الشفاء للخطيب، وأنا مستعد لعلاجه على نفقتي الخاصة، الخطيب يستاهل الزيارة، بس ظروفي في موسم الرياض تمنعني من ذلك.

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