تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لجماهير الأهلي: « احترسوا »

ماجد محمد(صدى):

تركي آل الشيخ: أعود إلى النادي الأهلي المصري مسامحًا الجميع.. ومن يلعب معنا يتحمّل

بعث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليةم السبت، برسالة جديدة إلى جماهير النادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“: أحذّر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأنني منهم من هاشتاغات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم.

وأضاف:احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى.

وتابع:أعود إلى الأهلي مسامحًا الجميع.. ومشجعًا ومحبًا وداعمًا له، وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا أنه لا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين.. ومن يلعب معنا يتحمّل.

وكان تركي آل الشيخ قد أوضح، صباح اليوم، أنه يرفض الزج باسمه واستخدامه في الهجوم على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.