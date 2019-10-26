تركي آل الشيخ يعلن دعمه للأهلي المصري

ماجد محمد(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، دعمه للنادي الأهلي المصري، كما رفض الزج باسمه للإساءة للفريق المصري وإقحامه في الصراعات.

وأوضح ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: ” لا أحد يزايد عى ولا أحد يقحمنى فى صراعاته أو يصفى حساباته باسمى “؛ مضيفًا: ” اختلفت معهم واتشتمت بأمى من قِلة، وهذا الذى حز فى صدرى وجرحنى كثيراً، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب ” .

وتابع: ” وعندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلاً، وعندما مرض دعوت له بالشفاء، وهذه هى أخلاق العرب وهكذا تربينا “؛ مستطردًا: ” أعلن من الآن أننى داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمى فى الإساءة له، أو التقليل منه، وبابى مفتوح لأى دعم يحتاجه الكيان “.