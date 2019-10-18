بيلوسي تهاجم ترامب: الاتفاق مع تركيا بشأن سوريا «عار»

واشنطن(صدى):

علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا لوقف هجوم أنقرة في شمال شرق سوريا، واصفة بأنه «عار».

وأكدت «بيلوسي» أن هذا الاتفاق يقوض بشكل خطير مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية ويبعث برسالة خطيرة لحلفاء واشنطن وأعدائها على حد سواء بأنه لا يمكن الوثوق في كلام الولايات المتحدة.

وقالت «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتخل عن شيء والرئيس الأمريكي دونالدترامب قدم له كل شيء»، وهو ما وافقها عليه الرأي زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي يستعد حزبه لدعم حزمة من العقوبات ضد تركيا أمام مجلس النواب.

وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، في وقت سابق مساء الخميس، وقف العملية العسكرية الجارية في شمال سوريا ضد القوات الكردية، بعد الاتفاق بين واشنطن وأنقرة، والذي تضمن وقف الهجوم لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من «منطقة آمنة» سعت تركيا طويلًا للسيطرة عليها.

وتشهد العلاقة الحالية بين كل من الرئيس الأمريكي ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، توترًا حادًا خلال الفترة الماضية، إذ هاجم كل من الطرفين الآخر، وآخرهم وصف «ترامب» بأن بيلوسي «مختلقة عقليًا».

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