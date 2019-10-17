«ترامب» يفتح النار على نانسي بيلوسي: تعاني من خلل عقلي
فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النار على رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، ووجه إليها انتقادات لاذعة.
وعن ذلك، قال ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نانسي بيلوسي في حاجة ماسة إلى مساعدة عاجلة، وهي إما تعاني من خلل، أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة ” .
وتابع: ” كانت مصابة اليوم بانهيار عصبي تام في البيت الأبيض.. شيء محزن النظر لهذا الأمر، صلوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية ” .
كما نشر ” ترامب ” عدة صور من اجتماعه مع قادة الكونجرس حول الوضع في سوريا والعملية العسكرية التركية.
حيث ظهرت ” بيلوسي ” في إحدى الصور وهي تقف على طاولة بيضاوية موجهة حديثها إلى ترامب، وعلق عليها قائلآ: ” نانسي في انهيار عصبي ” .
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3136 ] نشر منذ 1 ساعة
الذي لا ينتطح فيه عنزان انك رئيس يفتقر الى الخبرة والدبلوماسية وكل مقومات ومؤهلات تسلم منصب حساس كمنصب الرئيس يعني ببساطة ماتقوم به هو عبث ورعان والحقيقة اذا كانت الديموقراطية والحرية ستأتي بأمثالك الى هكذا منصب فلا غبار على الديكتاتورية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84779 ] نشر منذ 31 دقيقة
كلها ياالاصهب ، بس انتبه تراها تقيم عليك دعوى تحرش ، اما قديم او حديث ,,