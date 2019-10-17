«ترامب» يفتح النار على نانسي بيلوسي: تعاني من خلل عقلي

واشنطن(صدى):

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النار على رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، ووجه إليها انتقادات لاذعة.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نانسي بيلوسي في حاجة ماسة إلى مساعدة عاجلة، وهي إما تعاني من خلل، أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة ” .

وتابع: ” كانت مصابة اليوم بانهيار عصبي تام في البيت الأبيض.. شيء محزن النظر لهذا الأمر، صلوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية ” .

كما نشر ” ترامب ” عدة صور من اجتماعه مع قادة الكونجرس حول الوضع في سوريا والعملية العسكرية التركية.

حيث ظهرت ” بيلوسي ” في إحدى الصور وهي تقف على طاولة بيضاوية موجهة حديثها إلى ترامب، وعلق عليها قائلآ: ” نانسي في انهيار عصبي ” .