تركيا ترضخ لأمريكا وتوقف العدوان على سوريا

واشنطن(صدى):

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي من تركيا، أن ترامب وافق على سحب العقوبات الاقتصادية ضد تركيا بعد تطبيق الاتفاق حول سوريا.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي: «أكدنا على تعليق العملية العسكرية وليس وقفها بشكل تام».

يذكر أن تركيا أطلقت يوم 9 أكتوبر، عملية عسكرية شمال شرق سوريا ضد الأكراد، وسط معارضة دولية.