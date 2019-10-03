إعلان حظر التجول في بغداد اعتبارًا من اليوم

وكالات(صدى):

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، فرض حظر تجول كامل في بغداد.

وقال عبدالمهدي في بيان، إن حظر التجول في بغداد سيكون اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وأغلق الأمن العراقي، مساء الأربعاء، جميع مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً بالعاصمة بغداد وفرض إجراءات مشددة حول محيطها منعا لاقتحامها من قبل المتظاهرين.

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