بالفيديو.. هتافات العراقيين ضد طهران تستفز الموالين لإيران
شهدت مظاهرات العراق، اليوم الأربعاء، هتافات ضد التدخلات الإيرانية في شؤون البلاد، حيث كان يردد متظاهرو كربلاء: «طهران برا برا كربلاء تبقى حرة».
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مفوضية حقوق الإنسان العراقية، عن حصيلة ضحايا التظاهرات التي بدأت أمس الثلاثاء وما زالت مستمرة حتى اليوم الأربعاء، إذ بلغت 4 قتلى و294 جريحا.
وأطلقت قوات الأمن النار وقنابل الغاز على المتظاهرين، مما أسفر عن عدد من الإصابات وسط المتظاهرين.
كما دوت هتافات ضد إيران بشوارع بغداد، قال شهود إن قوات الأمن وموالين لإيران قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين، وشوهدت سيارات الإسعاف تنقل عدداً من المصابين.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83713 ] نشر منذ 10 ساعات
اطردوا الإيرانيين الأنجاس من بلادكم ، فقد قضوا على الكثير منكم وخربوا بلادكم ومجسوها ونجسوها ..
فالح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
……….
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29138 ] نشر منذ 47 دقيقة
من عام 2003 م وايران تتحكم في العراق عن طريق الموالين لها واتباعها من الفرس المجنسين بالجنسيه العراقيه
رحم الله صدام حسين اللي طرد المجوس من العراق وسحب جنسياتهم العراقيه
منذو هذا التاريخ لم تعمل الحكومات العراقيه اي شي مفيد للشعب لان ايران هي من تحدد خطواط الحكومه العراقيه الشيعيه