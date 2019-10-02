بالفيديو.. هتافات العراقيين ضد طهران تستفز الموالين لإيران

بغداد(صدى):

شهدت مظاهرات العراق، اليوم الأربعاء، هتافات ضد التدخلات الإيرانية في شؤون البلاد، حيث كان يردد متظاهرو كربلاء: «طهران برا برا كربلاء تبقى حرة».

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مفوضية حقوق الإنسان العراقية، عن حصيلة ضحايا التظاهرات التي بدأت أمس الثلاثاء وما زالت مستمرة حتى اليوم الأربعاء، إذ بلغت 4 قتلى و294 جريحا.

وأطلقت قوات الأمن النار وقنابل الغاز على المتظاهرين، مما أسفر عن عدد من الإصابات وسط المتظاهرين.

كما دوت هتافات ضد إيران بشوارع بغداد، قال شهود إن قوات الأمن وموالين لإيران قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين، وشوهدت سيارات الإسعاف تنقل عدداً من المصابين.

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