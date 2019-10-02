شاهد.. متظاهرون عراقيون يحرقون العلم الإيراني

بغداد(صدى):

شهدت العراق مظاهرات حاشدة، خرجت من بغداد ومدن عدة، ضد الفساد ونقص الخدمات وسياسات الحكومة.

وقامت السلطات العراقية، الأربعاء، بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد، وشهد الإنترنت ضعفا ملحوظا.

ووقع صباح اليوم، إطلاق نار كثيف في محيط ساحة التحرير وسط بغداد، وتم قطع الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة ديالي.

وتأتي احتجاجات اليوم بعد المظاهرات الدموية، التي شهدها العراق يوم أمس الثلاثاء، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 250 آخرين.

كما شهدت المظاهرات، قيام المتظاهرون بحرق العلم الإيراني تعبيرًا عن رفضهم التدخل في شؤون البلاد.