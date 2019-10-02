متظاهرون يحرقون مبنى محافظة ذي قار‎ جنوبي العراق

بغداد(صدى):

كشف شهود عيان بأن عددًا من المحتجين العراقيين أحرقوا مبنى محافظة ذي قار جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على أوضاع معيشية وفساد.

وخرج محتجون غاضبون اليوم في مناطق عدة بالعاصمة بغداد شملت: ” ساحة الطيران، شارع السعدون، الأعظمية، الحرية، شارع الغرب، أبو دشير، شارع الصالحية، الشعب، البلديات “.

وقام عشرات المتظاهرين بغلق شارع مطار بغداد الدولي “ ، حيث شهدت جميع المناطق تواجدًا أمنيًا مكثفًا، في حين ردد متظاهرون غاضبون هتافات ضد إيران وتدخلاتها في الشؤون الداخلية العراقية.