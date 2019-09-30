قرار عاجل بشأن قضية الطفلة «جنة» التي عذبتها جدتها حتى الموت

القاهرة(صدى):

أمر النائب العام المصري، بإحالة المتهمة بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة 5 سنوات وأماني 6 سنوات وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة الطفلة جنة.

وكانت النيابة العامة، قد تلقت بلاغًا من المستشفى بوصول الطفلة جنة مصابة بحروق بمواضع عفتها، وبالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة – قبل وفاتها – والتي قررت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها.

وكشفت التحقيقات انفصال والدي الطفلتين، وتولي جدتهما المتهمة حضانتهما، فيما أوضح تقرير الطب الشرعي إصابة الطفلة بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر وبمناطق عفتها، وكدمات ملتفة حول کاحلها الأيمن ورسغها نتيجة تقييدها بقوة.

واعترفت المتهمة بضربها وحرقها لحفيدتيها باستخدام أدوات صلبة، وادعت أن ذلك الإيذاء البدني لهما كان لتربيتهما.

اقرأ أيضًا: