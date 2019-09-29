إخلاء سبيل وعقوبات ضعيفة ينالها المتهمون في تعذيب الطفلة جنة

القاهرة(صدى):

أخلت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، سبيل 5 من المتهمين بتعذيب الطفلة جنة محمد سمير (5 سنوات)، بينهم أخوالها، في قضية التعذيب التي أصبحت رأ ي عام.

وكانت جنة تعرضت للتعذيب على يد جدتها حرقًا؛ لإخفاء جريمة اغتصابها على يد خالها ،ودخلت إثر ذلك المستشفى منذ أيام، وتبينت جريمة الجدة والخال وأصبحت قضية رأي عام بعد أن تعرضت الطفلة لبتر في ساقها وأضرار أخرى في الرحم.

وتوفت الطفلة أمس متأثرة بإصاباتها، وتم اكتشاف إصابة شقيقتها أماني بحروق مماثلة .

وكان الخمس متهمين الذين تم القبض عليهم هم: ابن عم والدتها، وخالها الثاني، ونجل خالة الأم، وزوجة عم أم جنة، بجانب خالها المتهم الرئيس“، مشيرًا إلى أنه تبيّن أنهم المحرضون على تشويه جسم الطفلة للتستر على الجريمة.

وقد تنال الجدة عقوبة الحبس الذي قد لا يزيد عن سنتين أو الغرامة 200 جنيه لتجاوزها فقط حدود التأديب، وانتفاء نية القتل العمد أو الشروع فيه.

وتقول القاعدة الفقهية تقول لا يقتل الأصل بالفرع في حالة القتل العمد، فما بالكم وانتفاء نية القتل وإنما مجرد تجاوز الضرب المباح للتأديب دون تعمد القتل.

وتم الإفراج عن الخال بعد أن أن كشف الطب الشرعي أن الطفلة كانت وما زالت عذراء؛ لذلك تهمته فقط أنه شريكًا في جريمة ضرب وجرح.

أما بالنسبة للأم والأب، فكشف أنه لن يخضع أي منهما لأحكام القانون وعقوباته، لأن الأب ليس له حضانة الطفلة بعد زواج أمها من رجل آخر، وأن الحضانة القانونية تنتقل لأم الأم مباشرة، وفق أحكام قانون الأسرة فلا مسؤولية على الأب.