سيدة تتسبب في بتر قدم حفيدتها بعد تعذيبها لتبولها لا إراديًا!

القاهرة(صدى):

تجردت سيدة مصرية من مشاعر الإنسانية، مقدمة على تعذيب حفيدتها ذات الـ 5 سنوات، لتبولها لا إراديا.

وتلقت الشرطة في مصر بلاغا من مستشفى بوصول طفلة مصابة بكدمات وآثار حروق بأماكن متفرقة بالجسد.

وبالتحقيق تبين أن الطفلة تعيش مع جديها وبسؤال جد الطفلة من جانب الأب اتهم جدتها من ناحية الأم بالتعدي عليها بدعوى تأديبها لتبولها لا إراديا.

وقد يتسبب سوء حالة الطفلة في تعرض قدمها للبتر بسبب الإصابات البليغة بها.

وصدر قرارًا بحبس السيدة المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.