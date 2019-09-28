5 مناطق على موعد مع الأمطار اليوم

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهات متقدمة على 5 مناطق بشأن الحالة المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت التنبيهات أن منطقة نجران تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية تستمر حتى العاشرة صباحًا.

فيما تشهد عسير أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءا.

بينما تشهد جازان أمطارًا رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية تستمر حتى التاسعة مساءا.

وتشهد كلا من مكة المكرمة، والباحة سحبًا رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تستمر حتى المساء.

يذكر أن خبير الطقس زياد الجهني، قد أعلن أنه من المتوقع، تطوُّر حالة من عدم الاستقرار الجوي على المناطق الغربية والجنوبية الغربية، تمتد نحو مرتفعات الطائف ومكة والمدينة من اليوم، وتستمر لنهاية الأسبوع.

وأفاد الجهني بتوقعات بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على شمال المملكة والوسطى، بينما ترتفع درجات الحرارة على المنطقة الغربية.

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