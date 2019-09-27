تحذير من استمرار الأمطار الغزيرة على نجران وعسير

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين مبكرين على منطقتي عسير ونجران.

وأوضحت أن حالة الطقس ستكون عبارة عن استمرار الأمطار الغزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول.

وأفادت بأن الحالة ستستمر حتى الـ11 مساء اليوم الجمعة.

وتشمل الحالة على عسير كل من «خميس مشيط – رجال المع – سراة عبيده»، وعلى نجران كل من «بدر الجنوب – ثار – حبونا – خباش – نجران – يدمة».