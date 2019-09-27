حسن كراني: امتداد تأثير التراكم السحابي إلى أجواء مكة بشكل غير متوقع

نايف السالم(صدى):

أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تأثير التراكم السحابي امتد إلى مكة المكرمة ومحيطها بصورة غير متوقعة.

وقال « كراني »: « بعون الله تعالى لم يقتصر تأثير التراكم السحابي هذا اليوم الجمعة على أجواء منطقة عسير وجنوبا حتى جازان وشرق المرتفعات بل أمتد بصورة غير متوقعة حتى أجواء مكة ومحيطها وعمّت رحمات الرحمن أجواء العاصمة المقدسة ».

وشهدت مناطق نجران وعسير اليوم الجمعة، هطول امطارًا غزيرة حيث حذرت الأرصاد وحماية البيئة من استمرارها حتى الـ11 مساء اليوم.

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