جائزة الأفضل..مصر تحمل الفيفا مسؤولية غياب التصويت لمحمد صلاح

طلال الغامدي(صدى):

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم إيضاحات من الفيفا، على خلفية التصويت لجوائزه السنوية، لاسيما أفضل لاعب، بعدما أثار النجم محمد صلاح جدلا.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا حمّل فيه الفيفا مسؤولية غياب التصويت لصالح صلاح، من قبل قائد المنتخب أحمد المحمدي ومدرب المنتخب الأولمبي شوقي غريب نيابة عن المدير الفني للمنتخب الأول، نظرا لأن هذا المركز كان شاغرا خلال فترة التصويت.

وأوضح الاتحاد أنه قرر فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

يذكر أن ليونيل ميسي توج كأفضل لاعب في حفل الجوائز السنوية، متفوقا على رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك.

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