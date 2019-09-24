إشارة إلى اعتزاله الدولي.. محمد صلاح يستغنى عن مصر

نواف السالم(صدى):

لاحظ متابعو الساحرة المستديرة، قيام الدولي المصري محمد صلاح بحذف صفته كلاعب في صفوف المنتخب المصري من تعريف في حسابه الشخصي على «تويتر».

وكان اللاعب يُعرّف نفسه بأنه لاعب كرة قدم بفريق ليفربول ومصر، إلا أنه حذف صفته كلاعب لمصر خلال الساعات الماضية، وذلك في أعقاب تصويت ممثل مصر في The best له كثالث أفضل لاعب في العالم.

يشار إلى أن اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن خلال الأيام الماضية، أن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز سابقًا، سيكون المدير الفني للمنتخب، ومن المعروف عن «البدري» حزمه الشديد مع اللاعبين.

يذكر أن صلاح قد صرّح في وقت سابق، بأنه يحب مصر ولن يفكر في اعتزال اللعب باسمها، وذلك في أعقاب أزمته مع اتحاد الكرة المصري السابق وأزمة المنتخب في بطولة أفريقيا.