6 أصوات من قائدي المنتخبات العربية تجاهلت محمد صلاح في جائزة الأفضل

نواف السالم(صدى):

جاء النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في المرتبة الرابعة في التصويت بمسابقة جائزة ذا بيست، والتي فاز فيها ليونيل ميسي، بعدما حصد 26 نقطة، بفارق 23 نقطة عن الخامس ساديو ماني، زميله بالفريق.

واختار 3 فقط من قائدي المنتخبات العربية صلاح كأفضل لاعب في العالم، وهم قائدي منتخبات: عُمان، جزر القمر، جيبوتي.

وعلى جانب آخر، تجاهل 6 من قائدي منتخبات العرب اختيار صلاح ضمن أفضل ثلاث لاعبين في العالم من الأساس، وهم قائدي منتخبات: البحرين، موريتانيا، قطر، السعودية، السودان، تونس.

أصوات قائدي المنتخبات العربية

رياض محرز (الجزائر): 1- ميسي، 2- ماني، 3- صلاح

عباس سيد (البحرين): 1- فان دايك، 2- هاري كين، 3- ميسي

عبده نجيم (جزر القمر): 1- صلاح، 2- ماني، 3- رونالدو

باتيو محمد (جيبوتي): 1- صلاح، 2- مبابي، 3- ميسي

معتوق حسن (لبنان): 1-ميسي، 2- مبابي، 3- صلاح

عبدول با (موريتانيا): 1- دي ليخت، 2- مبابي، 3- هازارد

المهاجري أحمد (عمان):1- صلاح، 2- ميسي، 3- دي يونج

الهيدوس حسن (قطر): 1- ميسي، 2- فان دايك، 3- ماني

عثمان عمر (السعودية): 1- ميسي، 2- فان دايك، 3- مبابي

الشغيل نصر الدين (السودان): 1- فان دايك، 2- ميسي، 3- رونالدو

وهبي الخزري (تونس): 1- رونالدو، 2- مبابي، 3- ماني

إسماعيل مطر (الإمارات): 1- فان دايك، 2- صلاح، 3- ماني