«ولا تعجَب فقدرُك يَسْتَفز» ..بن مساعد يكشف عن قصيدته في اليوم الوطني

عادل الحربي(صدى):

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد اليوم الثلاثاء، جزء من قصيدة ينوي نشرها في اليوم الوطني89.

وفيما يلي بعضمن أبيات القصيدة:

سلامًا أيها الوطنُ الأعزُّ

بفضلِ اللهِ واللهُ المُعِزُّ

بك الحَرَمان لا يأتيكَ ذلٌّ

ولا خَبَثٌ ولا غيٌّ ورُجْزُ

فلا تأبه لأحقاد الأعادي

ولا تعجَب فقدرُك يَسْتَفِزُّ:

مَكامِنَ أَنْفسٍ ضاقت بمجدٍ

قديمٍ سرمدٍ فيها يحُزُّ

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت أن إجازة اليوم الوطني ستكون 4 أيام متصلة خلال هذا العام تبدأ من يوم 19 حتى يوم 23من سبتمبر الجاري.

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