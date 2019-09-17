«ولا تعجَب فقدرُك يَسْتَفز» ..بن مساعد يكشف عن قصيدته في اليوم الوطني
نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد اليوم الثلاثاء، جزء من قصيدة ينوي نشرها في اليوم الوطني89.
وفيما يلي بعضمن أبيات القصيدة:
سلامًا أيها الوطنُ الأعزُّ
بفضلِ اللهِ واللهُ المُعِزُّ
بك الحَرَمان لا يأتيكَ ذلٌّ
ولا خَبَثٌ ولا غيٌّ ورُجْزُ
فلا تأبه لأحقاد الأعادي
ولا تعجَب فقدرُك يَسْتَفِزُّ:
مَكامِنَ أَنْفسٍ ضاقت بمجدٍ
قديمٍ سرمدٍ فيها يحُزُّ
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت أن إجازة اليوم الوطني ستكون 4 أيام متصلة خلال هذا العام تبدأ من يوم 19 حتى يوم 23من سبتمبر الجاري.
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