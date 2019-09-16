18 فعالية وأكثر من 38 عرض ترفيهي في احتفالات الجبيل باليوم الوطني 89

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت لجنة المناسبات العامة التابعة لمحافظة الجبيل عن أبرز تفاصيل برنامج احتفالات اليوم الوطني 89 بالجبيل , والتي تستمر على مدى 4 أيام في عدد من المواقع بالمحافظة.

وتضمّن البرنامج العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية المتنوعة بالإضافة إلى العروض العسكرية والثقافية والترفيهية الهادفة

كما كشفت لجنة المناسبات عن مواقع الاحتفالات حيث شملت كلاً من (حديقة السلام – شاطئ الفناتير – شاطئ قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية – مسرح قاعة الأمير متعب – مركز الملك عبدالله الحضاري – مسرح الفناتير )

وبحسب البرنامج المعلن من قبل لجنة المناسبات فإن حديقة السلام ستشهد فعاليات ومسابقات وعروض متنوعة تشمل فقرات غنائية وإنشادية وعروض الفلكلور الشعبي بالإضافة إلى المسابقات والجوائز والعروض الكوميدية والبهلوانية .

أما شاطئ القاعدة البحرية فسيحتضن 5 عروض عسكرية ينفذها أبطال الأسطول الشرقي وتتضمن ( عروض القفز المظلي والفلاي بورد – مسيرة القوارب والدبابات البحرية بالإضافة إلى الألعاب البحرية والأناشيد الوطنية ).

وفي الجبيل الصناعية ستنفذ الهيئة الملكية عدد من الفعاليات منها المسيرة الوطنية بالسيارات الكلاسيكية والكرنفال الوطني الذي يضم عروض السيرك العالمي – الألعاب والمسابقات الترفيهية – مسرح الفعاليات والمسابقات والذي يقدم بعض الفلكلوريات الشعبية والأغاني الوطني وبعض الأركان التفاعلية للأطفال كما ستطلق الهيئة الملكية أكبر علم هوائي بالمملكة .

بالإضافة إلى الأوبريت الوطني والمسرحية الوطنية (الخزنة ) .

من جانب آخر ستشهد قاعة الأمير متعب في بلدية الجبيل عدداً من العروض المرئية عن الملك عبدالعزيز بالإضافة إلى العرضة السعودية وعروض الأطفال وعددًا من اللوحات الوطنية والبرامج التفاعلية .

يذكر أن احتفالات الجبيل باليوم الوطني تشهد تفاعلاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالجبيل حيث تتوحد جهودهم تحت إشراف ومتابعة من محافظة الجبيل ممثلة في لجنة المناسبات العامة لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تستمر خلال الفترة من 20-24 /9 /2019 .