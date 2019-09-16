طرق جدة المغلقة في احتفالات اليوم الوطني

جدة(صدى):

أوضح مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد سلمان الجميعي، اليوم الاثنين، الطرق التي سيتم إغلاقها أو تحويلها ضمن الاحتفالات باليوم الوطني في محافظة جدة؛ حيث سيتم تحويل الحركة المرورية في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا) من ميدان السيف شمالاً وجنوباً على طريق الأمير سلطان.

وقال العميد ” الجميعي ” أنه سيتم تحويل الحركة من إشارة النورس للقادم من الشمال باتجاه الشرق على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، والقادم من الجنوب تقاطع طريق الكورنيش مع طريق صاري بإتجاه الشرق، فضلًا عن تحويل الحركة من دوار العناني والعودة إلى طريق الأندلس باتجاه الشرق.

وأكد أنه ستكون هناك وسائل نقل عام يمكن استخدمها للوصول إلى مواقع الفعاليات والاحتفالات، موجودة في مواقف المولات التجارية (سلطان مول – الأندلس مول – الياسمين مول).