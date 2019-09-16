أمير عسير والأمير محمد بن نايف يعزيان والد الطفل الذي خنقه زميله..والأخير يرد

أبها(صدى):

تقدم كل من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، بالعزاء والمواساة إلى المواطن خويتم بن سعد الحارثي، والد الطفل معتز الذي تُوفي في مشاجرة مع زميله في مدرسة بالرياض خنقًا.

ومن جانبه عبر خويتم بن سعد الحارثي، عن شكره وتقديره لكل من قدَّم واجب العزاء والمواساة، سواء هاتفيًّا أو شخصيًّا.

كما قدم الحارثي شكره لأطياف المجتمع كافة الذين تعاطفوا مع ما ألمّ بهم، داعيًا الله أن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

يذكر أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قد تقدم بواجب العزاء، موجهًا بزيارة مندوب للقاء الحارثي، والبدء في إجراءات سداد ديونه، ورفع إيقاف الخدمات عنه.

وكان الحارثي قد تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله وطالب بعدم تنفيذ أي عقوبة على مدير المدرسة.

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