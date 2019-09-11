بالفيديو.. والد الطفل المقتول في مدرسة بالرياض : تنازلت عن قاتل ابني لوجه الله

حمود العنزي(صدى):

كشف خويتم الحارثي والد الطالب المقتول في مدرسته بالرياض، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تنازله عن قاتل ابنه مقابل شرطين هما خروج الطفل الذي قتل ابنه وعدم معاقبة إدارة ومعلمي المدرسة.

وقال والد الطفل خلال مكالمة هاتفية عبر برنامج ” معالي المواطن ” : نعمل لوجه الله وأهم شئ الإخلاص في العمل ولم نعترض على حكم الله، وتنازلت وطالبت بعدم تنفيذ أي عقوبة على مدير المدرسة، وذلك القرار اتخذته عن اقتناع.

وأضاف والد معتز أنه وأفراد أسرته قرروا جميعاً التنازل لوجه الله فقط.