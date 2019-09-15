مجددا.. رجل أعمال يهدي والد طفل الإبتدائي المخنوق قطعة أرض
في تفاعل جديد من رجال الأعمال ، أعلن الشيخ عبدالله بن درويش الحارثي إهداء الشاعر ” خويتم الحارثي ” والد الطفل الذي خنقه زميله وتسبب بوفاته في المدرسة الإبتدائية بالرياض ، قطعة أرض .
وقدم رجل الأعمال قطعة الأرض بمدينة الطائف كهدية على موقفه النبيل بالعفو عن قاتل ولده وتقديراً لمشاعر الكرم والإنسانية .
الجدير بالذكر أن رجل الأعمال سعد بن سفران العرابي قد أعلن قبل أيام عن تبرعه بقطعة أرض لوالد الطفل المرحوم معتز ، بمكة المكرمة تحيةً لصنيعه النبيل .
وكان والد معتز قد عفا عن توقيع أي عقوبة عن قاتل ولده لوجه الله تعالى ، مقراً بمسامحته .
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بالفيديو.. رجل أعمال يتبرع بقطعة أرض لوالد طفل الابتدائي المخنوق
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