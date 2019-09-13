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بالفيديو.. رجل أعمال يتبرع بقطعة أرض لوالد طفل الابتدائي المخنوق

بالفيديو.. رجل أعمال يتبرع بقطعة أرض لوالد طفل الابتدائي المخنوق
عادل الحربي(صدى):

تبرع رجال الأعمال سعد بن سفران العرابي بـ ” قطعة أرض ” في مكة المكرمة للشاعر خويتم سعد الحارثي، والد الطالب ” معتز ” .

وتفصيلآ، أشاد ” العرابي ” في مقطع فيديو بالموقف النبيل من ” الحارثي ” ، مشيرًا إلى أنه يعرفه منذ 20 عامًا.

حيث أعلن عن تبرعه بالأرض وإطلاق اسم ” معتز ” على المسجد المزمع افتتاحه في السودان الشهر المقبل.

يذكر أن ” خويتم ” كان قد عفا عن قاتل ابنه لوجه الله، رافضًا الملايين التي قُدمت له مقابل العفو.

وكان ” معتز ” قد قتل خنقاً على يد زميله في الصف السادس الابتدائي بمدرسة في الرياض، إثر مشاجرة بينهما.

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