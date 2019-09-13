بالفيديو.. رجل أعمال يتبرع بقطعة أرض لوالد طفل الابتدائي المخنوق
تبرع رجال الأعمال سعد بن سفران العرابي بـ ” قطعة أرض ” في مكة المكرمة للشاعر خويتم سعد الحارثي، والد الطالب ” معتز ” .
وتفصيلآ، أشاد ” العرابي ” في مقطع فيديو بالموقف النبيل من ” الحارثي ” ، مشيرًا إلى أنه يعرفه منذ 20 عامًا.
حيث أعلن عن تبرعه بالأرض وإطلاق اسم ” معتز ” على المسجد المزمع افتتاحه في السودان الشهر المقبل.
يذكر أن ” خويتم ” كان قد عفا عن قاتل ابنه لوجه الله، رافضًا الملايين التي قُدمت له مقابل العفو.
وكان ” معتز ” قد قتل خنقاً على يد زميله في الصف السادس الابتدائي بمدرسة في الرياض، إثر مشاجرة بينهما.
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