والد طالب طفل الابتدائي المخنوق يعفو عن قاتل ابنه
كشفت مصادر أن خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب ” مُعتز ” ؛ المتوفى بـ ” ابتدائية ضاحية لبن ” ، أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله.
وتفصيلآ، أوضحت المصادر أن ” الحارثي ” سجّل ذلك قبل قليل في محضر شرطة ضاحية لبن، تمهيداً لتسجيله رسمياً لدى المحكمة المختصة.
واشترط مقابل التنازل أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه، إضافة إلى عدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة.
وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً من المدرسة بحدوث عراك بين الطلاب، نتج عنه وفاة أحدهم.
وفشلت محاولات إسعاف الطالب من الهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة بالطريق.
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صالح الماجد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 27 دقيقة
بارك الله فيك وفيماعملت وجزاك الله خيرا ورحم الله فقيدك وجعله شفيعا لوالديه
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9089 ] نشر منذ 26 دقيقة
جزاه الله خير-
بغض النظر عن الحق العام في القتل وإهمال المدرسه-فقد كسب الاجر من الله بتنازله-والعفو من شيم الكرام-
ثم كسب اجر ادخال الفرحه على الاب والام واخوان القاتل بالعفو عن ابنهم-
أسال الله ان يعوضهم خير ويجبر كسرهم-
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7320 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يجزاك ويعوظك خير،ويجعله شفيعا لكم يوم الدين،،
قال تعالى في محكم كتابه ((فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:39-40}، لكن العفو خير لك وأوسع، ويرجى بسببه أن يتحول العدو إلى صديق حميم، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، ولقوله تعالى في الآية السابقة: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال أهل التفسير: أي لا يضيع ذلك عند الله؛ كما صح ذلك في الحديث: وما زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عزا.
وقوله تعالى بعد هذه الآيات: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور، قال ابن كثير في تفسيرها: أي صبر على الأذى وستر السيئة (إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل. وقال الفضيل بن عياض: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع فإنه (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. من ابن كثير باختصار..
ناقد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 7 دقائق
لقد ضربت أفضل القيم في الكرم والمروءة والصفح وتركت حقك ابتغاء ما عند الله … فجزاك الله خيرا وجمعك بابنك في الجنة … صورة للمغالين في الدماء … صورة من غير تحية للمهايطية بالكرم وهو منهم براء