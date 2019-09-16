نيمار يقرر تجاهل الهتافات السيئة ضده: «سأعتبر كل مبارياتي أمام جمهور الخصم»

نواف السالم(صدى):

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، على هتافات جماهير باريس سان جيرمان المسيئة ضده، موضحًا أنه كان يتوقع هذه المعاملة من الجماهير بعد أزمة انتقاله من الفريق.

وقال نيمار: «بالنسبة لي لم يكن الأمر معقدًا، أنا هادئ أعرف كل ما جرى وأتفهم الأنصار، لكني لاعب في باريس سان جيرمان حاليًا ونحن 25 لاعبًا، لن تركزوا على واحد منهم، بقية اللاعبين لا يستحقون هذه الوضعية، يجب مساندة باريس سان جرمان الفريق ككل، لأننا كلنا أقوى».

وأضاف: «كنت أعرف أنهم سيفعلون ذلك، وسألعب كل لقاء وكأني لاعب للفريق المنافس».

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