شاهد.. الجمهور يستقبل عودة نيمار بالاستهجان والسباب

نواف السالم(صدى):

استقبلت رابطة ألتراس باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا في مباراة ستراسبورغ بالسباب والماملة السيئة كما وعدت سابقًا.

وانطلقت صافرات الاستهجان والشتائم منذ ذكر اسم نيمار في الملعب، وتعالت كلما لمس الكرة في إشارة لرفضهم سلوكه وإهانته فريقها كما جاء في بيان أصدرته سابقًا.

كما رفعت الجماهير لافتة قاسية ضد اللاعب، قائلين فيها: ” والد نيمار اذهب وبيع ابنك الآن في Vila Mimos، والتي تعد أكبر منطقة للدعارة في ريو دي جانيرو بالبرازيل) “ .

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وكانت رابطة الألتراس قد أكدت في بيان لها أن طريق العفو عن النجم البرازيلي طويل جدًا، ودعت الجماهير للتعبير بغضب على سلوكه خلال المرحلة السابقة.

وعاد نيمار للمشاركة رفقة باريس سان جيرمان بعد غياب طويل إذ كان آخر لقاء شارك فيه أمام إنجيه يوم 11 مايو الماضي.

وحاول نيمار خلال الأسابيع الماضية العودة لبرشلونة بكافة الطرق خلال الانتقالات الصيفية إلا أن محاولاته فشلت.