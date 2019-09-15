بعد العودة..نيمار يوضح سر رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان

طلال الغامدي(صدى):

صرح البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بأنه طلب من إدارة ناديه الرحيل في الصيف لأسباب شخصية.

وقال نيمار: «الكل يعلم أنني أردت المغادرة، لقد عبرت عن ذلك بوضوح كبير، ولن أخوض في التفاصيل، لأنها تؤثر على الآخرين، ما زلت لاعبًا في باريس سان جيرمان، وأعتزم أن أكون سعيدًا على أرض الملعب».

وأضاف: «لقد كانت أسباب شخصية، كان لدي أسبابي وحاولت بذل قصارى جهدي للرحيل، لكن لسوء الحظ لم يسمحوا لي بذلك».

وكان نيمار أعلن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد خلافات مع إدارة ناديه بقيادة ناصر الخليفي رئيس النادي، إلا أن تعثر في المفاوضات أدى بالنجم البرازيلي بموافقته على البقاء في صفوف فريقه الفرنسي.

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