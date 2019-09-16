فضيحة جديدة بالأسرة الحاكمة..أمير قطري يخطف ابنه من حضن أمه ويهرب به

نايف السالم(صدى):

ما زال سيناريو فضائح الأسرة الحاكمة في قطر مستمر، حيث فضحت الإماراتية هند القاسمي، ما قام به طليقها وهو أمير قطري، من خطف ابنها من حضنها والهروب به من الإمارات إلى الدوحة.

وقررت الأم بعد أن استنفدت كل الوسائل القانونية، الحديث إلى الإعلام الخارجي، وأجرت حوارًا مع موقع wionews العالمي.

وكشفت في تصريحاتها أنها كانت متزوجة من الأمير عبد الله بن سعود بن جاسم آل ثاني قبل 13 عاما، وانفصلت عنه مقابل أن تترك له كل شيء من أثاث وسيارات، وحتى المنزل الذي كان جزءًا من مهرها.

وأوضحت أنها عادت بابنها الوحيد، ولكن فجأة ظهر الأب بطريقة صادمة في أحد الأيام، واصطحب الطفل من المدرسة، ثم غادر برفقته إلى الدوحة دون علمها.

ولجأت الأم إلى كل وسائل الإعلام، معلنة أن نجلها يتعرض للمعاملة السيئة من قِبل والده وعمته؛ فهو محروم من استخدام الجوال والكمبيوتر، حتى الأصدقاء محروم من مخالطتهم.

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