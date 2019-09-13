فضح المزيد من الانتهاكات القطرية وتسليط الضوء على جوانتانامو قطر

نايف السالم(صدى):

فضح الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر، المزيد من الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان، وما تمارسه من تعذيب بحق السجناء.

وأوضح الفريق خلال مذكرته الحقوقية، عن وجود مختطفين وسجون سرية تُدار خفيةً في قطر من قبل قوات أمن خاصة بعيدًا عن أعين الجهات الرسمية.

وتضمنت المذكرة، معلومات عن سجن « بوهامور » الذي ناشدت المعارضة القطرية المجتمع الدولي للضغط على قطر من أجل إغلاقه، وهو السجن الملّقب بـ جوانتانامو قطر.

كما قامت المذكرة، بتحليل منظومة قطر التشريعية والسياسية، كاشفة عن استمرار الدولة في ممارسة جرائم التعذيب، كما خلصت إلى تواضع الإطار القانوني والقضائي القطري بالمقارنة بالتزامات قطر بموجب الاتفاقيات الدولية.