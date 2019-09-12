محامية الخصم في قضية شقيق أمير قطر تعلن الظهور في بث مباشر للكشف عن مفاجآت خطيرة

ماجد القزيز(صدى):

في خطوة مثيرة للترقب أعلنت المحامية الأميركية ” ريبيكا كاستانيدا ” خروجها اليوم الخميس في بث مباشر عبر ” تويتر ” للكشف عن مفاجآت وحقائق قضية خالد بن حمد الأخ الغير شقيق لأمير قطر .

وحاز الظهور المنتظر على إهتمام شعبي ورسمي للإجابة ملابسات القضية التي شغلت الرأي العام الأميركي والعالمي حول جريمة شقيق أمير قطر الهارب المتهم بإنتهاكه بشخصه ومن خلال شركتين يملكهما في الولايات المتحدة القوانين ، والتحريض على قتل رجل وسيدة أمريكية ، وفقاً للعربية نت .

كما كتبت ” كاستانيدا ” على “تويتر ” قبل أيام قليلة : مساء الخير للجميع فيما عدا هؤلاء الرجال الذين كانوا يتتبعونني لمراقبة تحركاتي هذا الصباح. أنا غير خائفة ولم يتم ترهيبي. عليكم قراءة هذا الجزء مرة أخرى.

سأواصل النقر على نوافذكم المعتمة وألوح لكم مرسلة القبلات .

وكتبت في تغريدة قبلها قائلة: “هناك أشياء لا أفعلها 1. ابتزاز حكومة دولة أجنبية أو الطلب منها دفع رشوة 2. محاولة خرق محرّك بحث خاص بهدف تدمير إثباتات متعلقة بقضية

وأضافت المحامية ريبيكا كاستانيدا ومقرّها في فلوريدا: “ما أفعله هو: التقاضي، تعويض 33 مليون دولار ” .

وكانت المحامية الأمريكية قد أكدت تعرضها لمطاردة من جانب مجهولين واختراق “هاكرز ” لتدمير وثائق متعلقة بدعوى موكليها “بيتارد وايندي ” ضد شقيق أمير قطر .

الجدير بالذكر أنها أرسلت سابقاً خطاب رسمي لسفارة قطر بالولايات المتحدة تسأل فيه اجتماع كشف عن الإعتراف بجريمة شقيق أمير قطر بعد ظهور شاهد على ذلك كان من ضمن الحضور .