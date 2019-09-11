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خبراء القانون يحسمون الجدل حول تطبيق القصاص على طالب الإبتدائي قاتل زميله

خبراء القانون يحسمون الجدل حول تطبيق القصاص على طالب الإبتدائي قاتل زميله
علي القحطاني(صدى):

كشف خبراء القانون العقوبة النظامية التي من المتوقع أن تطبق على طالب الإبتدائي الذي قتل زميله خنقاً في مدرسة بشر بن الوليد الإبتدائية بضاحية لبن غرب مدينة الرياض .

وحسم الخبراء الجدل بعدم تطبيق القصاص على الطالب الجاني وذلك لعدم بلوغه سن التكليف بعد وهو من شروط تطبيقأحكام القصاص .

وقال المستشار القانوني خالد البابطين ، أنه من المتوقع أن يصدر بحقه حكم تعزيري كون المتهم بالقتل غير بالغ ، وفقاً لـ”عكاظ ” .

كما قال المستشار القانوني أحمد رحيمي أنه من شروط القصاص أن يكون الجاني مكلف ، مشيراً إلى أن حالات الوفاة الناتجة عن مشاجرات الطلاب بالمدارس تندرج تحت القتل شبه العمد وذلك في حال عدم إستخدام آلة حادة أو سلاح .

كما أشار إلى تقصير المدرسة وقيام المسؤولية التقصيرية بحقها ، كونها ملزمة بالمحافظة على الطلاب .

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5867 ] نشر منذ 1 ساعة

دا في سن 12 خنق زميلة و ما خاف من رب العالمين المهم يسجن حتي يبلغ السن و يتم علية القصاص كلها 6 او سبع سنوات و لكن لو تنازل اهل المقتول عن القصاص يسجن و يعالج لان الطالب السوي ما يسوي سواتة

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 21 دقيقة

الاب تنازل عن القاتل

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