خبراء القانون يحسمون الجدل حول تطبيق القصاص على طالب الإبتدائي قاتل زميله
كشف خبراء القانون العقوبة النظامية التي من المتوقع أن تطبق على طالب الإبتدائي الذي قتل زميله خنقاً في مدرسة بشر بن الوليد الإبتدائية بضاحية لبن غرب مدينة الرياض .
وحسم الخبراء الجدل بعدم تطبيق القصاص على الطالب الجاني وذلك لعدم بلوغه سن التكليف بعد وهو من شروط تطبيقأحكام القصاص .
وقال المستشار القانوني خالد البابطين ، أنه من المتوقع أن يصدر بحقه حكم تعزيري كون المتهم بالقتل غير بالغ ، وفقاً لـ”عكاظ ” .
كما قال المستشار القانوني أحمد رحيمي أنه من شروط القصاص أن يكون الجاني مكلف ، مشيراً إلى أن حالات الوفاة الناتجة عن مشاجرات الطلاب بالمدارس تندرج تحت القتل شبه العمد وذلك في حال عدم إستخدام آلة حادة أو سلاح .
كما أشار إلى تقصير المدرسة وقيام المسؤولية التقصيرية بحقها ، كونها ملزمة بالمحافظة على الطلاب .
إقرأ أيضاً :
والد طالب ابتدائي المخنوق يروي تفاصيل صادمة في يوم الفاجعة
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5867 ] نشر منذ 1 ساعة
دا في سن 12 خنق زميلة و ما خاف من رب العالمين المهم يسجن حتي يبلغ السن و يتم علية القصاص كلها 6 او سبع سنوات و لكن لو تنازل اهل المقتول عن القصاص يسجن و يعالج لان الطالب السوي ما يسوي سواتة
شمالي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 21 دقيقة
الاب تنازل عن القاتل