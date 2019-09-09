في واقعة مفجعة.. طالب ابتدائي يقتل زميله في مدرسة بالرياض
في مشهد مفجع قتل طالب ابتدائي زميله بطريقة مروعة في ساحة مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض .
وتوفى الطالب بعد ما قام زميله بخنقه حتى الموت؛ حيث فشلت محاولات إسعافه.
ويدرس الطالب المتوفي بالصف السادس ويبلغ ١٢ عامًا.
وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.
زائر[ عدد التعليقات: 812 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذي فايدة لعبة البوجي الله يرحم المتوفي
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7266 ] نشر منذ 45 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
إنالله وإنا إليه راجعون،
الله يكفينا شر المصائب والفواجع ماظهر منها وما بطن..