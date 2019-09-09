في واقعة مفجعة.. طالب ابتدائي يقتل زميله في مدرسة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

في مشهد مفجع قتل طالب ابتدائي زميله بطريقة مروعة في ساحة مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض .

وتوفى الطالب بعد ما قام زميله بخنقه حتى الموت؛ حيث فشلت محاولات إسعافه.

ويدرس الطالب المتوفي بالصف السادس ويبلغ ١٢ عامًا.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.