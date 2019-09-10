والد طالب ابتدائي المخنوق يروي تفاصيل صادمة في يوم الفاجعة
روى خويتم الحارثي والد طالب ابتدائي الذي خنقه زميله حتى الموت أمس، تفاصيل وقعت في يوم الفاجعة قبل ذهاب نجله للدوام.
وقال ” الحارثي ” إن نجله صاحب الـ 12 عامًا لم يكن يرغب في أن يذهب للمدرسة في ذلك اليوم.
ولفت الوالد إلى أن نجله الذي يدرس بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، كان متفوقا.
وأضاف: ” شهاداته تثبت أخلاقه وحسن سلوكه وتميزه في التعليم، فهو ذكي ومبدع في نظم الشعر، وطموح ويحب الرياضة ومميز في مختلف المجالات “.
وتابع : ” يبدو أن وقت الفسحة حدث شجار وعراك بين الطلاب، وكان يدافع عن نفسه، ويركض مع مجموعة من الطلاب، وسقط عليه طالب آخر، وقام أحدهم بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة على الرغم من أن ابني لم يكن يعاني من أي مرض “.
واستكمل: ” اتصلت بي وأبلغتني أن ابني مريض، وسقط في فناء المدرسة حتى علمت بوفاته قبل أن أصل إليه في المستشفى الجامعي “.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من المدرسة بحدوث عراك بين الطلاب، نتج عنه وفاة أحدهم. وفشلت محاولات إسعاف الطالب من الهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة بالطريق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82170 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحم ولدك ويحسن عزاكم ..
خالد[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحم ابنك وكل اموات المسلمين
ويعوضك ووالدته واسرته جميعا خير في الدنيا والاخره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52407 ] نشر منذ 4 ساعات
ياأخوان نصيحة
هروجكم مع أطفالكم هذي بطلوها
جدك ذبح الف وفك الف
وجدك غزى القوم
وجدك وجدك وشيلات وهياط
نصيحة هذي تقسي قلوب الأطفال😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43353 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعوضك خير
mutrafi_h[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمة ويغمد روحة الجنة قضاء الله وقدره والانسان مبتلى ولكن هذا لايعفي من المسئولية المدرسة مسئولة اين المرشد الطلابي اين المراقبة اين العاملين في المدرسة هولاء طلاب وليس غنم الفسحة لطلاب وليس للمدرسين اين العين التي تراقب خروج الطلاب للفسحة هناك اهمال وتسيب وغير مبالة من اداره المدرسة وباقي المدارس لابد من المراقبة والمتابعة والمناوبات .
أبو محمد[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 3 ساعات
وين المعلمين المراقبين او المشرفين على الطلاب في الفسحة ؟؟؟ أيعقل لا يوجد معلم واحد .
AB,, Sami[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اب واروح للمدرسه واشوف بعيني… جيل من المدرسين فاشلين بمعنى الكلمه… لا ويجيك الوزير يطبطب عليهم… وين المسؤليه في المجال المهني،، المدرس لازم يكون يدرك انه مدرس.اصلن…التدريس الان وظيفه لا اقل ولا اكثر
سفر الغامدي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 41 دقيقة
اولا الله يرحم الفقيد ويلهم ابوه وامه الصبر والسلوان
اخي القرني تعبيرك غير مناسب ولاهذا مكانه ولا وقته
هؤلاء يعتبرون اطفال ابرياء ولم يدركون ماحولهم ونشاهد جميعنا مايحصل مع ابناءه في البيت من شجار ولعب وخلافه وابو الفقيد واضح من منطقه انه رجل يخاف الله ولم يتهم احد لانه يعرف شقاوه الاولاد ولعبهم في هذا السن واسال الله العلي القدير ان يكون في عونه وعون امه ويلهمه الطريق الحق