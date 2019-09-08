تفاعل من حقوق الإنسان مع واقعة الاعتداء على موظفة استقبال بجازان
على خلفية تعرض موظفة بفندق في صبيا للاعتداء من قبل نزيل، تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع الواقعة، موضحة أنها تتابع الأمر مع الجهات المعنية.
وأكد فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة، وآمنة، مع التدريب الجيد، لتفادي مثل هذه الأزمات.
يذكر أن مقطع فيديو متداول، قد وثق مشاجرة بالأيدي بين موظفة استقبال بفندق، وعميل، وتدخل عدد من الأشخاص للفض بينهما.
وكان أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، قد وجه بمتابعة القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب وين المقطع لمااذا لم ينشر
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 4 ساعات
انا شفته وهي المعتديه بس المسكين ذا هو اللي بياكلها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 4 ساعات
الله اعلم باالظواهر والخوافي ..
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 4 ساعات
لابد من سبب ما دفعها لسكب القهوه عليه
لم نسمع صوت المحادثه ولم نعلم ما تلفض به عليها وهل فعلا طلب منها الصعود معه لمعاينة الغرفه
المفروض ان توضح الشرطه الحقيقه لابد من الشفافيه في كشف الحقيقه
الريان الرين بو شضو[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 4 ساعات
ما كل ما هب ودب ….. تحطونه موظف استقبال
خالد[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 3 ساعات
ليست الرجولة ان تعتدي على المراه هل من المعقول ان الفتاه ستعتدي على الرجل من غير سباب وبعدين هيئةهموم الانسان لتنبح الاعلى بعض الموضيع
الشاعر[ عدد التعليقات: 426 ] نشر منذ 3 ساعات
من رضي بالهون يهان
المرة مالها الا بيتها بس للأسف
راحت الرجال وبقي اشباة الرجال
ابونايف[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 3 ساعات
من الاخر جيزان مايصلح لهم موظفات نسوان لان البعض منهم يخزنون ( ركزو على البعض منهم )
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3094 ] نشر منذ 3 ساعات
لو لا أنه طلب منها طلبا لم تكن لتفعله وهي الشريفة العفيفة لما كانت ردت عليه بهذه الطريقة هذا لو أنصفتم , ثم أين المراجل والحشمة حين يقوم رجل بالتعرض لامرأة بهذه الطريقة الفجة , افعل ذلك مع اشباهك من الرجال وليس مع امرأة ؟؟؟؟؟!!!!!!
شيخين1[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 ساعات
ياالشاعرخليك في اهل بيتك احسن انت ماتدري عن ظروف الناس بعضهم مولاقين ياكلو وماعند هم غير بنات وش يسون يتصلون عليك ويقولون اصرف علينا وبعدين عندنا حريم بالف رجال وخاصة من بنات الجنوب هيا تلايط وعظ على اشحمة يامال السلال هاذي اوامر دولة موقرار من الشارع
المعنااا[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 1 ساعة
الله سبحانه وتعالى قال : ( وقرن في بيوتكن )
لكن الظاهر انت من اللحى الي تجلس بالبيت وتاكل من رواتب النسوان.
الواقع[ عدد التعليقات: 7248 ] نشر منذ 2 ساعتين
المسؤل عن ما حدث هو صاحب الفندق ووزارة العمل لعدم توفر بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية مع الأسف ووضعت في موقف لا تحسد عليه
faeiz[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماحدث بينهم لاأحد يعلمه والمشكلة الأغلب افتى من رأسه بأن الخطأ على الرجل وخصوصاً البعض ركز على لحيته والمعروف مالمقصد من ذلك فمن رأيي على حسب الفيديو اللي شاهدته ان الأثنين مخطئين ويتحملون الخطأ
رااايق[ عدد التعليقات: 7255 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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مع التحقيق كل شي يبان ***
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ 19 دقيقة
…
مواجهه الجمهور
تتطلب حس امني وذوفي واخلافي واحترافي