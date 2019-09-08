تفاعل من حقوق الإنسان مع واقعة الاعتداء على موظفة استقبال بجازان

تركي السالم(صدى):

على خلفية تعرض موظفة بفندق في صبيا للاعتداء من قبل نزيل، تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع الواقعة، موضحة أنها تتابع الأمر مع الجهات المعنية.

وأكد فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة، وآمنة، مع التدريب الجيد، لتفادي مثل هذه الأزمات.

يذكر أن مقطع فيديو متداول، قد وثق مشاجرة بالأيدي بين موظفة استقبال بفندق، وعميل، وتدخل عدد من الأشخاص للفض بينهما.

وكان أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، قد وجه بمتابعة القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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