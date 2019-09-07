توجيه جديد من أمير جازان بالنيابة بشأن واقعة موظفة فندق صبيا

تركي السالم(صدى):

حرص أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، على متابعة قضية موظفة فندق صبيا التي تعرضت للاعتداء.

ووجه أمير منطقة جازان بالنيابة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على موظفة فندق صبيا، مشددًا على متابعته للتحقيقات.

وكانت كشفت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، اليوم السبت، عن اعتداء نزيل بأحد فنادق صبيا، على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة؛ بعدما وقع عراك بالأيدي بينهما.

وروت الموظفة تفاصيل الواقعة فقالت: ” في مساء البارحة؛ دخل أحد المواطنين للفندق، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار ” .

وتابعت : ” رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار، ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ ما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي ” .

وطالب المواطنون عبر منصة ” تويتر ” بتطبيق أقصى عقوبة على المعتدي الذي سمح لنفسه بالاعتداء على الموظفة دون وجه حق، مدشنين وسم ” شخص يعتدي على موظفة فندق ” والذي امتلأ بتغريدات التضامن مع الموظفة.