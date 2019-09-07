التحقيق في واقعة اعتداء نزيل على موظفة استقبال بأحد فنادق جازان

تركي السالم(صدى):

كشفت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، اليوم السبت، عن نزيل بأحد فنادق صبيا، اعتدى على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة؛ بعدما حدث عراك بالأيدي بينهما.

وفي التفاصيل، أوضحت الموظفة، إنه: ” في مساء البارحة؛ دخل أحد المواطنين للفندق، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار ” .

وتابعت: ” رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار، ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ ما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي ” .