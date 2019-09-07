التحقيق في واقعة اعتداء نزيل على موظفة استقبال بأحد فنادق جازان
كشفت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، اليوم السبت، عن نزيل بأحد فنادق صبيا، اعتدى على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة؛ بعدما حدث عراك بالأيدي بينهما.
وفي التفاصيل، أوضحت الموظفة، إنه: ” في مساء البارحة؛ دخل أحد المواطنين للفندق، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار ” .
وتابعت: ” رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار، ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ ما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 18 ساعة
اذا اقوالك صح .. هذا خالي من الرجوله بكافة معانيها ..
الحقباني[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 18 ساعة
انعدمت الرجوله ..مهزله مد اليد على امرأه يعتبر حقاره وسفاله .ارجو انزال اقصى العقوبه عليه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ 17 ساعة
سالفة مافيه احد معها في فترة المساء فهذي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
اما الحكم في حالات مثل هذي نسبته صفر٪ لان السيناريوهات كثيرة في حالة مثل هذي وكلا بيحاول يثبت انهزهو ماهو غلطان حتى ما ياخذ العقاب.
ملاحظة. لو كل واحد تشاكل مع زبون ما ينفع تحطه في الاستقبال لان المكان هذا مطلوب فيه الموظف يكون صبور ويتحمل كل شيء لانك معرض لكل شيء هذا. وفي حال احد اخطأ عليك اترك المكتب الامامي وابتعد الين ما يغادر الزبون ويقابله احد غيرك.
معارض الاختلاط[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 17 ساعة
طيب والموظفين الا طلعو من كل مكان وش كان شغلهم الموضوع في شي ثاني
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7231 ] نشر منذ 17 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
مهما كان معك من حق،فقد أضعته بالإعتداء على المرأة،نسأل الله لنا ولك الرشد والهداية..
الواقع[ عدد التعليقات: 7248 ] نشر منذ 14 ساعة
يا وزارة العمل مفروض عمل المرأة إداري في بيئة نسائية محترمة تصون النفس والعرض افضل من رميها في مواجهة الجمهور لان هناك الطيب والبطال الصاحي والسكران ورغم ما حدث الان هذه الفتاة كانت شجاعة بطلة في المواجهة كفؤ والله
الصيعري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 ساعة
حقير وواطي بمعنى الكلمة
ويمكن انه مدسوس لعمل مشكلة مع امرأة حتى يسبب بلبلة في تخويف النساء من العمل والبحث عن الرزق
هذا اتوقع من قوم الاخونجية والعياذ بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 13 ساعة
ماله حق يعتدي على فتاة ضعيفة
تدور رزقها
المسكينه
د. حنان مرعي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
لا يحقّ لنا لنا التعليق ونحن نسمع من طرف واحد فقط. أين كلام المخلوق نفسه وتعليقه؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 13 ساعة
الله أعلم يادكتورةحنان
مهما كان مفروض مايعتدي عليها أبد
مع أني أستبعد أنه طلب منها تصعد معه لتريه الغرفة او الشقه!!!!
ليلوليتا[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 13 ساعة
هذه نهاية الدروشه
ويش عندهم الدراويش
الا شغالين باهانة الحريم
وبالبخور والدهون المقرفه
وبطونهم واصله لحلوقهم من كبرها
ويفتكرون انفسهم افضل الناس
وباقي البشر ماش
مالت عليهم وعلى افكارهم .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 13 ساعة
الله لايبلانا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5286 ] نشر منذ 12 ساعة
حسبي الله على من اهان المرأة وجعلها تعمل في اماكن لا تليق بكرامتها
محمد[ عدد التعليقات: 3235 ] نشر منذ 12 ساعة
من شيم الرجال لا يضربون النساء والاطفال مهما كان السبب .
بس في ملاحظة اشوفها منتشرة بالايام هذي يجيك واحد يتحرش فيك ويجبرك تعتدي عليه علشان يبلغ عليك ويتنازل عنك بمبلغ فوق 50 الف بالله هذا يرضي الله ورسولة
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ 9 ساعات
…
مواجهه الجمهور
تتطلب حس امني وذوفي واخلافي واحترافي
zocor[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 9 ساعات
التخزين مغشوش … !!!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 5 ساعات
مالت عليه وعلى لحيته الحقير
كيف يطلب منها مرافقته ليرى الغرفه وهي موظفة استقبال والموظف لا يترك عمله لان فيه عامل يقوم بحمل الحقائب والذهاب مع الزبون الى الغرفه
ثم لا اتصور ان الفتاه قد اخطاءت لو لم تسمع منه كلام وسخ ينم عن وساخته وحقارته
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابونايف[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا مالكم من التحقيقات انت بجيزان يا عزيزي طبعا بهذه المواضيع
faeiz[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 2 ساعتين
للحكم على الحادثة سماع قول الأثنين للحكم من المخطئ رغم من مشاهدتي للفيديو الخطأ على الأثنين فالموظفة مهما حدث من النزيل هناك أمن يحلون المشكلة ويردون حقها اذا كان النزيل مخطئ فما فعلته أدى إلى تصعيد المشكلة وأيضاً مافعله النزيل خاطئ فمهما حدث من الموظفة هناك أمن يردون حقك