بعد تعيينه خلفًا للفالح..ملامح السيرة الذاتية للأمير عبد العزيز بن سلمان

حمود العنزي(صدى):

على خلفية إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة، نستعرض أبرز المحطات في السيرة الذاتية لسموه.

يعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أحد أبرز العارفين في وزارة الطاقة، حيث لم يبعد تخصصه الدراسي وحياته العملية الطويلة، عن قطاع الطاقة والنفط والصناعة.

وحصل وزير الطاقة الجديد على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985.

وشغل الأمير عبدالعزيز في 2017 منصب وزير للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قبل أن تفصلهما المملكة إلى وزارتين، إحداها للطاقة والثانية للصناعة.

وكان الأمير عبدالعزيز قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ العام 2015، وهو الاسم القديم لوزارة الطاقة، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة 2004 – 2015، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة 1995 – 2004، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة 1987 – 1995.

كما ترأس سموه الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة النفط الحكومية ” أرامكو السعودية ” لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية.

ورأس أيضًا الأمير عبدالعزيز الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ونتج عن ذلك التنسيق مع الجانب الكويتي فيما يخص عمل الشركات البترولية السعودية والكويتية العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، وإيجاد الحلول لتسهيل عمل تلك الشركات، والعمل على تطوير حقل الدرة، وإيجاد الحلول المناسبة لوقف التجاوزات الإيرانية في المنطقة.

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