ما لا تعرفه عن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية الجديد
صدر أمر ملكي، اليوم الأحد، بتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
ورأس أسامة بن عبدالعزيز الزامل مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية منذ فبراير 2010، كما رأس مجموعة الزامل القابضة منذ 2018.
وحصل الزامل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1998 من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1995 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وهورئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
كما أنه عضو مجلس إدارة كل من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وشركة الزامل ألبا وشركة بيشوف وكلاين وشركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية.
وعمل مديرا عاما لشركة هاي تك بين 2000 و 2003 وباحثا في إدارة السوق ومحللا للتنمية وتطوير الأعمال في الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك بين 1998 و 2000.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 28454 ] نشر منذ 7 ساعات
الف الف مبروك
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ 5 ساعات
الله ينفع به
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ 4 ساعات
باالتوفيق ..
ابونايف[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل