تعليق الأمير سطام على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة

علي القحطاني(صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة، خلفًا لخالد بن عبدالعزيز الفالح.

وبارك الأمير سطام للأمير عبدالعزيز، مؤكدًا أنه ” الرجل المناسب في المكان المناسب ” .

وقال: ” أبارك لأخي الكبير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على الثقة الملكية الكريمة بتعينه وزيراً للطاقة وبإذن الله سيقدم ما هو مفيد للوطن والمواطن وأتمنى لسموه التوفيق والسداد ” .

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم الأحد، ثلاثة أوامر ملكية جديدة شملت إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

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