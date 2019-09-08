تعليق الأمير سطام على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة، خلفًا لخالد بن عبدالعزيز الفالح.
وبارك الأمير سطام للأمير عبدالعزيز، مؤكدًا أنه ” الرجل المناسب في المكان المناسب ” .
وقال: ” أبارك لأخي الكبير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على الثقة الملكية الكريمة بتعينه وزيراً للطاقة وبإذن الله سيقدم ما هو مفيد للوطن والمواطن وأتمنى لسموه التوفيق والسداد ” .
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم الأحد، ثلاثة أوامر ملكية جديدة شملت إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 7 ساعات
الف الف مبروك تولي الامير عبدالعزيز بن سلمان منصب وزير الطاقه
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عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 3 ساعات
باالتوفيق ..