ضربة موجعة للاقتصاد التركي..قرار ليبي بحظر الاستيراد من تركيا والتعامل مع شركاتها

طرابلس(صدى):

في رد قوي وصريح على العدوان التركي على طرابلس، بدأ عدد من المدن الليبية في حصر العمالة التركية وجرد المؤسسات والشركات والمحلات ذات العلاقة المباشرة بتركيا، كعقاب رادع للاقتصاد التركي.

وتأتي تلك الخطوة تمهيدا لتصفية أعمال الأتراك في هذه المدن، وإجلاء الرعايا الأتراك المتواجدين فيها.

كما طالب رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، الفروع التابعة للديوان بعدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وبدأت حملة يقودها الحرس البلدي في مدينة بنغازي، تستهدف الأسماء التركية الموضوعة على المحلات والمطاعم والمقاهي وإزالة العلامات التجارية التركية والإعلانات الخاصة بها من كل شوارع المدينة.

يذكر أن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، قد أوضح أن القيادة أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الليبية.

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