الجيش الليبي يعتقل تركييْن اثنين

طرابلس(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، أعن قيام قوات الجيش الليبي باعتقال تركيين اثنين بسبب دعم أنقرة لـ ” الميليشيات ” الإرهابية المسلحة المتواجدة في طرابلس.

وكان الجيش الليبي، قد أعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة الدولي مما أدي إلي توقف حركة الملاحة في المطار.

كما صرح اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش قصفت طائرة تركية مسيرة على مدرج مطار معيتيقة كانت تستعد لتنفيذ طلعة قتالية.

وكانت تركيا قد زعمت أن الجيش الليبي ألقى القبض على 6 أتراك شرق الأراضي الليبية، مهددة الجيش بـ ” رد قوي ” حال لم يتم الإفراج عنهم.