المسماري يرد على التهديدات التركية : لم يتم القبض على أي تركي

طرابلس(صدى):

رد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على تصريحات الخارجية التركية، التي قالت فيها إن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك في ليبيا.

وأدعت تركيا أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة ” برد قوي ” في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.

وقال المسماري : ” لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية “.

وأضاف: ” تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن. نحن جاهزون ومستعدون لكل الاحتمالات المقبلة “.