الاستخبارات ترجح معاناة ميركل من ” مشكلة عصبية “

برلين(صدى):

على خلفية تكرار ” الرعشة ” التي انتابت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل أكثر من مرة، رجحت مصادر استخباراتية أنها قد تعاني من ” مشكلة عصبية ” .

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن أجهزة استخبارات أجنبية -لم تسمها- تحاول الوصول إلى سجلات ميركل الطبية، والتي من المتوقع أنه متحفظ عليها في منشأة طبية عسكرية آمنة.

وتأتي تلك الترجيحات في الوقت الذي ما زالت تؤكد فيه ميركل أنها في صحة جيدة، رغم أنها شوهدت خلال حفل رسمي، الخميس الماضي، وهي تمسك بذراعيها محاولة منع نفسها من الارتجاف.

كما عانت ميركل في وقت سابق من نوبة ارتجاف شديدة، عندما كانت بجوار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته لبرلين.

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