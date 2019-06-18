بالفيديو.. حالة اهتزاز لا إرادية لأنجيلا ميركل خلال استقبالها الرئيس الأوكراني

برلين(صدى):

ظهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، خلال استقبالها الرئيس الأوكراني وقد بدا عليها الارتجاف الشديد خلال وقوفها أمام حرس الشرف.

وكانت ميركل، بانتظار الرئيس الأوكراني، فيما التقطت الكاميرات ساقيها وجسمها في حالة ارتجاف شديد، وبدا عليها التوتر من شدة التعب.

و لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خف الارتجاف بوضوح، مشيرة خلال مؤتمر صحفي مع زيلنسكي إلى إنها تناولت حاليا ثلاثة أكواب من الماء.

وأفادت بأن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفة أنها في حالة جيدة.

يشار إلى أن ميركل يبدو عليها الارتجاف في أوقات مختلفة ومناسبات مماثلة، وكان يتم إرجاع سبب ذلك إلى نقص المياه خلال الحرارة الشديدة.