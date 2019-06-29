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حالة أنجيلا ميركل الصحية تثير القلق.. وهذا تعليقها

حالة أنجيلا ميركل الصحية تثير القلق.. وهذا تعليقها
برلين(صدى):

علقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على إصابتها بنوبتي ارتجاف خلال أقل من أسبوعين، وكانت إحداها عند استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي في برلين.

وأكدت ” ميركل ” على هامش قمة العشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة ” أوساكا ” اليابانية اليوم السبت، أن حالتها الصحية.

وقالت ” أنا مقتنعة بأن هذه الردات ستذهب من تلقاء نفسها، مثلما جاءت، فليس لدي شيء خاص لأقوله سوى أنني بحالة جيدة ” .

تمثلت نوبة الارتجاف الثانية لـ ” أنجيلا ميركل ” ، الخميس الماضي، بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين في اليابان.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 11 ساعة

قدامك العافيه والخبزه الدافيه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات

تعني قدامك العافية والفصعة الدافية باللهجة الجيزانية

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