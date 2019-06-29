حالة أنجيلا ميركل الصحية تثير القلق.. وهذا تعليقها
علقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على إصابتها بنوبتي ارتجاف خلال أقل من أسبوعين، وكانت إحداها عند استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي في برلين.
وأكدت ” ميركل ” على هامش قمة العشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة ” أوساكا ” اليابانية اليوم السبت، أن حالتها الصحية.
وقالت ” أنا مقتنعة بأن هذه الردات ستذهب من تلقاء نفسها، مثلما جاءت، فليس لدي شيء خاص لأقوله سوى أنني بحالة جيدة ” .
تمثلت نوبة الارتجاف الثانية لـ ” أنجيلا ميركل ” ، الخميس الماضي، بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين في اليابان.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 11 ساعة
قدامك العافيه والخبزه الدافيه
جيزاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
تعني قدامك العافية والفصعة الدافية باللهجة الجيزانية